InTiCom Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Derzeit schüttet Intica niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 3,21 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,21 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Intica festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, registriert. Da auch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird das Sentiment und der Buzz um Intica als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intica liegt derzeit bei 38, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Intica 38,86 Euro gezahlt werden. Dies ist 25 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51, weshalb der Titel unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 85,71 Punkten, was bedeutet, dass die Intica-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Intica weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Intica eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.