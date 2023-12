InTiCom Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intica bei 38, was bedeutet, dass die Börse 38,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Intica zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 29 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" momentan bei 54 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung bezüglich Intica war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Intica daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Intica derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 3,17 Prozentpunkte, was einer Differenz von 0 % gegenüber 3,17 % entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Intica in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,75 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um -3,04 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,7 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,17 Prozent im letzten Jahr, doch Intica lag 43,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

