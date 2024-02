InTiCom Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die aktuelle Kursentwicklung von Intica zeigt laut der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal. Der aktuelle Kurs von 4,46 EUR liegt 32,12 Prozent unter dem GD200 (6,57 EUR). Auch in Bezug auf den GD50, der bei 5,62 EUR liegt, wird ein "Schlecht"-Signal verzeichnet, da der Abstand 20,64 Prozent beträgt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat Intica im letzten Jahr eine Rendite von -35,76 Prozent erzielt, was 38,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,23 Prozent, wobei Intica aktuell 30,53 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intica beträgt 38, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Intica derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,1 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird auch in Bezug auf die Dividende eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.