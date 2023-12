InPost Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Inpost-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,91 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,68 EUR liegt, was einem Unterschied von +27,95 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,27 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+23,47 Prozent). Auf Basis dieser Werte wird die Inpost-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Inpost diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse am Unternehmen hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inpost liegt bei 6,34, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf diesem Niveau.