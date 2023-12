InPost Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Inpost zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung für Inpost eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Inpost daher die Note "Schlecht".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Inpost aktuell bei 10,07 EUR. Der Aktienkurs selbst ging bei 12,46 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +23,73 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 10,66 EUR aufweist.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Inpost als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 74,44, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 23,76 aufweist und somit eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Bei Inpost wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, mit einem Tag, an dem positive Themen dominierten, und zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Aktie von Inpost erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.