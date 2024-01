InPlay Oil Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Inplay Oil-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,56 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,21 CAD liegt, was einer Abweichung von -13,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,4 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,92 Prozent Abweichung). Beide Bewertungen führen zu einem "Schlecht"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Inplay Oil-Aktie derzeit 5,3, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen zunehmend negativ auf das Unternehmen Inplay Oil konzentriert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Inplay Oil-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen von Analysten erhalten hat, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 5,13 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 131,9 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".