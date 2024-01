InPlay Oil Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Inplay Oil ist insgesamt positiv. Dies wird durch die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen deutlich, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Wenn man den Aktienkurs von Inplay Oil mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor vergleicht, fällt auf, dass die Rendite mit -11,54 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,4 Prozent, wobei Inplay Oil mit 12,94 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Inplay Oil-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,55 CAD. Der letzte Schlusskurs (2,29 CAD) weicht somit um -10,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 2,37 CAD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,38 Prozent) liegt. Somit ergibt sich hier ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Inplay Oil keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt erhält Inplay Oil in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.