InPlay Oil Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Aktienkursvergleich: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt der Aktienkurs von Inplay Oil mit einer Rendite von -11,54 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,71 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Inplay Oil mit 13,25 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Inplay Oil. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die als Grundlage dienen, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Inplay Oil keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Inplay Oil in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt aktuell 7,03 Prozent und liegt damit 1,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 8,3). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Inplay Oil daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Inplay Oil diskutiert. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für Inplay Oil.