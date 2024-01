InMode Ltd. Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI der Inmode liegt bei 40,19, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 52,38 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Inmode auf 32,07 USD, während der aktuelle Kurs bei 22,22 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -30,71 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 21,63 USD, was einen Abstand von +2,73 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Bei Inmode wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, wobei an zehn Tagen die Diskussion vor allem positiv und an zwei Tagen negativ geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Inmode-Aktie abgegeben, von denen 5 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 57,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 158,78 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Inmode somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.