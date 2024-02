InMode Ltd. Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Inmode-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren positiv, während keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben wurden. Somit erhält die Inmode-Aktie ein insgesamt positives Rating. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das im Rahmen der Bewertungen festgelegt wurde, beträgt 56,67 USD. Dies deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 138,4 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 23,77 USD. Dementsprechend wird die Inmode-Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Inmode-Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet wird, da der GD200 bei 30,37 USD liegt und der Kurs der Aktie (23,77 USD) um -21,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Bewertung auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 22,78 USD, was einem Abweichung von +4,35 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Inmode in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität in Bezug auf Inmode gemessen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine "Neutral"-Einstufung für die Inmode-Aktie, sowohl für den kurzfristigen Zeitraum von 7 Tagen als auch für den längeren Zeitraum von 25 Tagen. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".