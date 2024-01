InMode Ltd. Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Aktie der Inmode wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im vergangenen Monat wurden keine Updates von Analysten zu Inmode veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 57,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 174,33 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inmode liegt bei 97,66 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI für 25 Tage (RSI25) beläuft sich auf 59,61, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Inmode bei 31,93 USD liegt, während die Aktie selbst bei 20,96 USD notiert, was zu einer negativen Bewertung von -34,36 Prozent führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 21,69 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Inmode in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.