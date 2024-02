InMed Pharmaceuticals Aktie: So kann es weitergehen!

Die Inmed-Aktie erhält gemäß der aktuellen Kursniveaus eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, zeigt die Analyse der langfristigen Stimmungslage unter Investoren und Internetnutzern eine mittlere Aktivität. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Inmed war eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Inmed bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten überwiegend positive Einschätzungen bezüglich Inmed. Von insgesamt elf Tagen waren neun Tage positiv, zwei negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inmed liegt bei 14,13, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,49 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Inmed-Aktie.