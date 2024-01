InFintT Acquisition Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "InFinT Acquisition Corporation":

Die Infint Acquisition-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,91 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,19 USD liegt, was einer Abweichung von +2,57 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 11,16 USD, was einer Abweichung von +0,27 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) weist ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung der Infint Acquisition-Aktie hin. Der RSI7 liegt bei 45,45 und der RSI25 bei 46,67, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Kommunikation über Infint Acquisition im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen größtenteils neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Auf dieser Grundlage wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die Infint Acquisition-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung als "Neutral" bis "Gut".