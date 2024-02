InDex Pharmaceuticals Holding AB Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Index ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, weshalb die Gesamteinschätzung als neutral betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Index-Aktie (0,245 SEK) um 54,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,54 SEK) liegt. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Index haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge und somit wird auch dieser Punkt neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass die Index-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Index-Aktie aufgrund der neutralen Anleger-Stimmung, der gemischten technischen Analyse und dem unveränderten Stimmungsbild neutral bewertet, obwohl der RSI auf 7-Tage-Basis positiv ausfällt.