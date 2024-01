In8bio Inc Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analyse der Aktienkurse von In8bio zeigt, dass die Stimmung rund um das Unternehmen überwiegend positiv ist. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Diskussionen der Nutzer der sozialen Medien wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei In8bio eine starke Aktivität gemessen, was zu der Bewertung "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für In8bio zeigt aktuell einen überverkauften Wert von 27,42, was als positiv eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die In8bio mit einem aktuellen Kurs von 1,66 USD 43,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +13,7 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.