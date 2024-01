In8bio Inc Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von In8bio liegt bei 58,7, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 42,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Analysteneinschätzungen für In8bio zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu In8bio. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht, da dies eine potenzielle Steigerung von 960,61 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,32 USD) bedeutet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich In8bio in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit drei Tagen positiver Diskussion und sieben Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der In8bio derzeit bei 1,45 USD, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs bei 1,32 USD liegt und somit einen Abstand von -8,97 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,1 USD, was einer Differenz von +20 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal für die In8bio-Aktie darstellt. Basierend auf beiden Zeiträumen ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".