In8bio Inc Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf die In8bio-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen weniger volatilen Wert von 42,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für In8bio also ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 1,45 USD für die In8bio-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,39 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1,12 USD, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird In8bio daher für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine deutliche Verbesserung der Stimmung für In8bio in den vergangenen Wochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt In8bio insgesamt 1 Analystenbewertung, welche durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose weist auf ein Aufwärtspotenzial von 907,19 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält In8bio demnach eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.