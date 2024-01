Imura Envelope Co Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Im Fall von Imura & wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 9,09 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Imura &-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 22,1 an, dass die Imura &-Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Imura & in den letzten Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Imura & bei 1131,96 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1270 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 1185,72 JPY, was einer Distanz von +7,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Imura & in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigt zudem keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.