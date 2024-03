Imura Envelope Co Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse der Imura & zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1166,32 JPY liegt. Dies ergibt die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1091 JPY gehandelt wird, was einem Abstand von -6,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1164,68 JPY, was einem Abstand von -6,33 Prozent entspricht, und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich bei Imura & eine positive Veränderung im Stimmungsbild. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen aufweisen. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Somit erhält Imura & für diese Stufe ein "Gut".

Die Einschätzung der Anleger erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. In diesem Fall wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Imura &-Aktie über die letzten 7 Tage einen Wert von 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,94 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Imura &.