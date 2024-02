Imugene Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Bei Imugene gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz. Die Stimmung in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, hat sich nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Imugene von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Imugene beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 54,63 im neutralen Bereich. Somit wird Imugene insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Imugene auf 0,09 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,115 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,11 AUD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Imugene daher mit "Gut" bewertet.