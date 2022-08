Imspex Diagnostics kündigt BreathSpec®-Instrument an

Abercynon, Wales (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen erhält das CE-Kennzeichen für Covid-19-TestsImspex Diagnostics Ltd. hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für sein BreathSpec®-Gerät zum Nachweis von COVID-19 mittels nicht-invasiver Atemtests und -analysen erhalten hat, da es die Anforderungen der europäischen Richtlinie über In-vitro-Diagnostika (98/79/EG) erfüllt.BreathSpec® ist für die Diagnose von Atemwegsinfektionen bestimmt und eignet sich speziell für die Diagnose von SARS-CoV-2 (Covid-19) am Point of Care durch Mediziner und nichttechnische Anwender. In Zusammenarbeit mit dem University Hospitals of Leicester NHS Trust, der University of Warwick, dem National Hospital of Kandy in Sri Lanka, und der British Columbia Cancer Foundation in Kanada, wurden Atemproben entnommen und analysiert, und es wurde gezeigt, dass sie mit Polymerase-Kettenreaktionstests, dem derzeitigen Standardtest für Covid-19, korrelieren.Breathspec® ist ein von Imspex entwickeltes Atemanalysegerät, das eine einzigartige Kombination aus Gaschromatographie (GC) und Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS) verwendet, um schnelle und genaue Ergebnisse zu liefern. Die Hauptvorteile der nicht-invasiven Probenentnahme bei Patienten zeigen sich besonders bei Kindern und behinderten Patienten, da im Vergleich zu PCR-Tests erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen möglich sind.„Dies ist eine weltweite Premiere für atembasierte Covid-19-Tests und ein wichtiger Schritt in Richtung unserer Mission, atembasierte Tests für die breite Masse verfügbar zu machen", betonte John McKinley, CEO von Imspex Diagnostics. „BreathSpec® bestätigt, dass das neue Zeitalter der nicht-invasiven Tests für Covid-19 und andere Krankheiten jetzt in Reichweite ist und alternative Testverfahren für Gesundheitsdienstleister und Kosten- und Lieferketteneffekte für Gesundheitsadministratoren bietet, die mit verschiedenen Krankheiten arbeiten."Imspex hat technische Unterstützung von der University of South Wales, Zuschüsse und Finanzmittel von der walisischen Regierung, der Development Bank of Wales, Angel CoFund, Innovate UK und Angel-Investoren erhalten.Informationen zur Imspex GroupImspex ist führend auf dem Gebiet der Breathomics, der nicht-invasiven Methode zur Bewältigung großer Herausforderungen im Gesundheitswesen. Jahrelange technologische Entwicklung hat zu einer Reihe von Instrumenten in verschiedenen Industriezweigen geführt, die den Führungsstatus von Imspex belegen. Die Atemerfassung und -analyse erfolgt mit dem führenden Instrument von Imspex, dem BreathSpec®. Unsere Mission ist es, das Potenzial atembasierter Tests und Diagnosen zu nutzen und innovative Analyselösungen bereitzustellen, bei denen Frühwarnsignale erforderlich sind. Unsere vielseitige Kombination aus Gaschromatographie (GC) und Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS) hat sich in medizinischen Detektions- und Diagnoseszenarien und in verschiedenen Industriezweigen bewährt, z. B. bei der Erkennung von Biogasverunreinigungen, bei der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung und beim Nachweis von Krankheitserregern im Abwasser.Besuchen Sie www.Imspex.com (http://www.imspex.com/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1872862/Imspex_Logo.jpgPressekontakt:Amber Jacobs,information@imspex.com,(+44) 01443 740217Original-Content von: Imspex Diagnostics, übermittelt durch news aktuell