Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Impulsora Del Desarrollo Y El Empleo En America Latina Sab De Cv liegt derzeit bei 14,77 und damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen von 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Impulsora Del Desarrollo Y El Empleo En America Latina Sab De Cv mit 1,49 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1, Die Redaktion betrachtet die Aktie daher als neutrales Investment und vergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 37 MXN beträgt, was mit dem aktuellen Kurs von 37 MXN übereinstimmt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 37 MXN, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (ebenfalls 50 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Impulsora Del Desarrollo Y El Empleo En America Latina Sab De Cv aufgrund der aktuellen Kennzahlen eine "Neutral"-Bewertung in unserer Analyse.