Impro Precision Industries Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Impro Precision Industries-Aktie beträgt aktuell 52, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,71 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Impro Precision Industries stark zurückgegangen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurden von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen für Impro Precision Industries abgegeben, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Impro Precision Industries-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um 17,36 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Impro Precision Industries basierend auf den verschiedenen Analysen.