Impro Precision Industries Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Impro Precision Industries-Aktie liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 43,95 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Impro Precision Industries nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen zu Impro Precision Industries wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Die Aktie von Impro Precision Industries wurde vor allem und mehrheitlich negativ diskutiert, während sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen befasste. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Impro Precision Industries derzeit bei 2,6 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 2,28 HKD aus dem Handel ging, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".