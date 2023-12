Implenia Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Derzeit weist die Aktie von Implenia ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was bedeutet, dass die Börse 7,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Implenia zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 77 Prozent. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Implenia aktuell 1, was einer negativen Differenz von -1,66 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik von Implenia eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Implenia bei 30,3 CHF liegt, was einer Entfernung von -16,64 Prozent vom GD200 (36,35 CHF) entspricht. Dies stellt ein "Schlecht"-Signal dar. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, 28,56 CHF, was einem Kursabstand von +6,09 Prozent entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Implenia-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Performance anderer Unternehmen in der "Bauwesen"-Branche verzeichnete Implenia in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,96 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,72 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,68 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Implenia um 29,88 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Implenia ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.