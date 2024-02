Implenia Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Dividendenrendite von Implenia beträgt derzeit 1,39 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 1,56 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen eine neutrale Bewertung von unseren Analysten erhalten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Implenia in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie ebenfalls eine neutrale Bewertung erhalten hat. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung geführt hat. Insgesamt wurde die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Implenia liegt bei 53,85, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 44,3 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Implenia einen Wert von 6,84 auf, was 80 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Bauwesenbranche. Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".