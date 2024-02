Implenia Aktie: In Lauerstellung

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Implenia wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Implenia beträgt derzeit 1,39 Prozent in Bezug auf das Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 1,56 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Implenia eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen für Implenia kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Implenia abgegeben. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Implenia als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 55,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 39,4 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.