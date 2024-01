Implanet Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Implanet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,1 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,051 EUR, was einem Unterschied von -49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,04 EUR, was zu einem Schlusskurs führt, der um +27,5 Prozent darüber liegt. Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung, und insgesamt wird die Implanet-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger vornehmen. In diesem Fall haben unsere Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen zu Implanet diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Implanet festgestellt werden, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Implanet bei 82,54 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Implanet-Aktie für diese Kategorie daher mit "Schlecht" bewertet.