Impinj Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Impinj weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht ergibt die Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine positive Bewertung für die Impinj. Der GD200 des Wertes verläuft bei 85,46 USD, während der Kurs der Aktie bei 90,27 USD liegt, was einer Abweichung von +5,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 74,42 USD zeigt eine positive Abweichung von +21,3 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Analysteneinschätzungen für die Impinj waren in den letzten 12 Monaten überwiegend positiv, mit 6-mal der Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Auch kurzfristig ergibt sich eine Gesamteinschätzung "Gut" auf Basis qualifizierter Analysen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 27,24 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 114,86 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Impinj ergibt eine "Neutral"-Einstufung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen (43,8) als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen (40,12).

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Impinj in technischer Hinsicht positiv bewertet wird, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als auch der Analysteneinschätzungen. Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Einschätzung, was auf eine gewisse Ausgewogenheit im Kursverlauf hindeutet.