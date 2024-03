Impinj Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Derzeit schüttet Impinj niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,06 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,06 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Impinj eine Performance von -3,95 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 10,35 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,29 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 492,46 Prozent erzielte, liegt Impinj mit einer Unterperformance von 496,41 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Impinj beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 31,51 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 30,07 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Impinj also für diesen Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Impinj-Aktie ein Durchschnitt von 81,48 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 126,03 USD (+54,68 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 105,33 USD liegt mit einem Unterschied von +19,65 Prozent über dem letzten Schlusskurs und führt zu einem "Gut"-Rating. Somit erhält Impinj insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.