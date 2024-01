Impinj Aktie: So kann man sich irren!

Die Impinj-Aktie wird von Analysten langfristig positiv bewertet. Von insgesamt sieben Bewertungen sind sechs positiv, keine neutral und eine negativ. Auch die kurzfristige Analyse zeigt ein positives Bild mit einer positiven Einschätzung von einer qualifizierten Analyse und keiner neutralen oder negativen Bewertung.

Das Kursziel der Aktie liegt bei 114,86 USD, was einer potenziellen Performance von 37,41 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 83,59 USD vorliegt. Auf Basis dieser Informationen wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 83,22 USD, der nahe am aktuellen Kursniveau von 83,59 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,44 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 80,66 USD, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Impinj-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 71,44, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25-Wert von 51 deutet auf eine neutrale Situation hin und führt zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Impinj-Aktie von der Redaktion eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen und einer neutralen Einschätzung basierend auf der technischen Analyse.