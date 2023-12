Impero AS im Check!

Die technische Analyse der Aktie von Impero A- zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,65 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,545 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei dem kürzeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (0,51 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der Wert bei 40,31 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 56 ermittelt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass die Aktie von Impero A- keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen erfahren hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Auswertung des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Impero A-.