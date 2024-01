Imperium Global Holdings Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Imperium-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 5,22 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,79 HKD, was einem Unterschied von +10,92 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, der aktuell bei 5,58 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt hierbei auf ähnlichem Niveau (+3,76 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung für Imperium wurde von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen der letzten zwei Wochen bestätigt diese Einschätzung. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurden in den letzten Wochen keine starken Ausschläge festgestellt. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Imperium-Aktie zeigt einen Wert von 27 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 43,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für die Imperium-Aktie.