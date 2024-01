Imperial Pacific Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Imperial Pacific nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen haben zu einer Veränderung des Stimmungsbildes bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien geführt. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnte keine signifikante Abweichung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Imperial Pacific daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Bei Imperial Pacific liegt der RSI bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 20, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Imperial Pacific befasst. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Imperial Pacific-Aktie ein Durchschnitt von 1,22 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,18 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen nur geringe Abweichungen auf, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Insgesamt erhält Imperial Pacific somit für die Stimmung, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse ein durchweg "Neutral"-Rating.