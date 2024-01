Lohnt sich das wirklich, Dawson Geophysical?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI für Dawson Geophysical, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 60,53 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 47,83 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität zu Dawson Geophysical hat in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,88 USD für den Schlusskurs der Dawson Geophysical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,62 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu Dawson Geophysical veröffentlicht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Somit ergibt sich insgesamt für die Analyse von Dawson Geophysical in verschiedenen Bereichen eine neutrale Einschätzung.