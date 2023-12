Imperial Pacific Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Imperial Pacific: Analyse der Aktienstimmung und technischen Analyse

Imperial Pacific ist in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert worden. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Imperial Pacific in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Die Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Hingegen ist Imperial Pacific auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Imperial Pacific in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 1,22 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,18 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,28 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral", während der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 1,14 AUD hat, was zu einem Abstand von +3,51 Prozent und somit zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Neutral" für Imperial Pacific.

Die Analyse zeigt, dass die langfristige Einschätzung der Stimmung "Neutral" ist, während die Anleger-Stimmung und die technische Analyse eher positiv ausfallen. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.