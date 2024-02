Imperial Pacific Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Aktie von Imperial Pacific basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 1,19 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,23 AUD weist eine Abweichung von +3,36 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers führt. Eine ähnliche Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen im Fokus standen.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Imperial Pacific, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine neutrale Bewertung für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, da dieser bei 50 Punkten liegt. Allerdings zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass Imperial Pacific überverkauft ist und daher eine positive Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Imperial Pacific sowohl aus charttechnischer als auch aus Anlegerperspektive neutral bewertet, während der RSI gemischte Signale sendet.