Imperial Oil-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Imperial Oil-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 72,8 CAD liegt, während der aktuelle Kurs 77,45 CAD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +6,39 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 76,99 CAD, was einer Distanz von +0,6 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analyse von 9 Analystenbewertungen der Imperial Oil-Aktie aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 4 Bewertungen als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen der Analysten zeigen eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel von 83,88 CAD deutet darauf hin, dass die Aktie um 8,3 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die Dividendenrendite von Imperial Oil beträgt derzeit 2,39 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,6 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Das führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Imperial Oil-Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.