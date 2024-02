Imperial Oil Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Oil":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Imperial Oil ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Imperial Oil-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,32, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,28, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien kann die Aktie von Imperial Oil als "günstig" bezeichnet werden, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,45 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, welcher bei 50 liegt. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf, wobei der genaue Abstand aktuell 83 Prozent beträgt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Imperial Oil. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Imperial Oil-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 73,73 CAD mit dem aktuellen Kurs (80,75 CAD) eine Abweichung von +9,52 Prozent aufweist. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,34 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Imperial Oil in allen analysierten Bereichen eine überwiegend positive Einschätzung.