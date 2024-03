Imperial Oil Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Imperial Oil wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt wurde Imperial Oil in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Imperial Oil aktuell mit dem Wert 27,48 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 20, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Gut". Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung als "Gut".

Imperial Oil schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,67 % aus, was 2,72 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,39 % ist. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Im Bereich des Aktienkurses konnte Imperial Oil in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 52,61 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +43,3 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 9,31 Prozent gestiegen sind. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,31 Prozent im letzten Jahr, und Imperial Oil lag 43,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.