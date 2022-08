Imperial Oil Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "YOC":

Imperial Oil, ein Unternehmen aus dem Markt "Integriertes Öl und Gas", notiert aktuell (Stand 09:36 Uhr) mit 59.16 CAD mehr oder weniger gleich (+0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Imperial Oil haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Imperial Oil ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,57 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 82,12 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Imperial Oil-RSI ist mit einer Ausprägung von 36,17 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 51,85, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Imperial Oil als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 11 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Imperial Oil-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 62,93 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 6,37 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 59,16 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

