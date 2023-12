Imperial Mining Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Imperial Mining betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,89, was bedeutet, dass Imperial Mining weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Imperial Mining veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Imperial Mining wird auch hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,08 CAD, was eine deutliche Abweichung von -37,5 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,05 CAD darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,06 CAD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Imperial Mining basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.