Imperial Mining Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Aktienanalyse von Imperial Mining zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Aktivität aufweisen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die positive Veränderung der Rate der Stimmungsänderung entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Gut"-Wert. Insgesamt ergibt sich somit für Imperial Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Imperial Mining führt bei einem Niveau von 40 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Imperial Mining-Aktie bei 0,07 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,075 CAD) liegt damit deutlich darüber (+7,14 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Imperial Mining somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,07 CAD über dem letzten Schlusskurs (+7,14 Prozent), weshalb die Imperial Mining-Aktie auch für diesen ein "Gut"-Rating erhält. In Summe wird Imperial Mining auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Imperial Mining. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.