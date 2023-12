Imperial Ginseng Products Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Yumy Candy Company":

Derzeit schüttet Imperial Ginseng Products niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 9,14 Prozentpunkte (0 % gegenüber 9,14 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Im Bereich Fundamentalanalyse zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (72,4) eine Unterbewertung um 73 Prozent signalisiert. Dadurch erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 1,59 CAD. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 2,3 CAD deutlich darüber (+44,65 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,88 CAD) zeigt eine Abweichung von +22,34 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz weist die Aktie von Imperial Ginseng Products eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".