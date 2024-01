Imperial Ginseng Products Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Imperial Ginseng Products zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,64 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,3 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +40,24 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 1,99 CAD, was einem Abstand von +15,58 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Imperial Ginseng Products ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen waren besonders positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Imperial Ginseng Products neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 53,33, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage bei 37,68 liegt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Nahrungsmittel"-Branche konnte Imperial Ginseng Products in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +103,28 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -19,67 Prozent gefallen sind. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 103,25 Prozent verzeichnen. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.