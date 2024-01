Imperial Equities Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Imperial Equities-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass Imperial Equities hier überkauft ist, weshalb das Wertpapier mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Imperial Equities besonders positiv diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei Imperial Equities eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, während die Aktie auf Basis des GD50 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.