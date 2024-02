Imperial Brands Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Imperial Brands. An 11 Tagen dominierten positive Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab ein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer entsprechenden Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Analysten haben die Aktie von Imperial Brands in den letzten zwölf Monaten mit 5 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamtbewertung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Imperial Brands. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2293,75 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,31 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung der Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak (3,77 %) ist Imperial Brands mit einer Dividende von 7,9 % höher zu bewerten, da die Differenz 4,13 Prozentpunkte beträgt. Somit lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Imperial Brands gemischte Signale gezeigt. Die Diskussionsintensität wies nur wenig Aktivität auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Ebenso wurde eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Imperial Brands.