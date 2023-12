Imperial Brands Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Imperial Brands auf den sozialen Medien zeichnen ein deutliches Bild für die Anleger. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Darüber hinaus wurden insgesamt vier Handelssignale ermittelt, davon drei positive und ein negatives Signal. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Imperial Brands angemessen bewertet.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 83,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. In diesem Punkt erhält Imperial Brands also eine "Schlecht"-Bewertung.

Imperial Brands wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt sechs Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotential von 27,36 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Rendite von -5,34 Prozent im vergangenen Jahr, was 10,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur Branchenrendite von -3,51 Prozent für Tabak-Aktien liegt Imperial Brands 1,83 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

