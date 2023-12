Imperial Brands Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die technische Analyse der Imperial Brands Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 50,32 liegt, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25-Wert liegt bei 39, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

Im Hinblick auf die Dividende weist die Imperial Brands Aktie eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine positive Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Imperial Brands Aktie 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine positive Einschätzung.

Die Analysten haben die Imperial Brands Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist überwiegend positiv. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2293,75 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,12 Prozent bedeutet. Aufgrund der Bewertungen der Analysten ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie der Imperial Brands.