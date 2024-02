Imperial Brands Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Imperial Brands-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (65) als auch der 25-Tage-RSI (36,59) führen zu dieser Einschätzung. Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Die Dividendenrendite der Imperial Brands beträgt 7,9 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. In technischer Hinsicht wird die Aktie kurzfristig und langfristig als "Neutral" eingestuft, da sie sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage nur leicht abweicht.